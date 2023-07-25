Спрос на рубли в несколько раз вырос в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июне казахстанцы приобрели иностранной валюты почти на 111 млрд тенге. Спрос на российские рубли при этом вырос в несколько раз. А от какой инвалюты чаще "избавлялись", узнали журналисты NUR.KZ.

Июнь для казахстанского валютного рынка отметился сразу двумя событиями: с одной стороны просели нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) доллара и евро.

Они, по данным Национального банка РК, составили 95,6 млрд тенге и 14,4 млрд тенге соответственно. Спрос на американскую валюту за месяц упал на 6,77%, а на евро – сразу на 47,75%.

С другой стороны казахстанцы обратили внимание на рубли – "чистые" продажи российской валюты в июне составили 379,9 млн тенге, это примерно в 6,4 раза больше, чем было в мае (58,5 млн тенге). Более того, это максимальный показатель за первое полугодие 2023 года.

Стоит отметить, что жители Алматы чаще остальных сдавали рубли, а не покупали. Нетто-продажи в июне здесь составили сразу минус 1,7 млрд тенге. А вот чаще всего российскую валюту приобретали жители Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей – 1,6 млрд и 1,3 млрд тенге соответственно.

Вполне возможно, что спрос на рубли был связан с некоторым ослаблением российской валюты в июне. Напомним, именно тогда курс рубля, впервые с марта 2022 года упал ниже 5 тенге.

"Чистые" продажи рубля. Источник: Национальный банк РК

Что касается доллара, то в основном он "просел" из-за низкого спроса в Алматы. Жители мегаполиса обеспечили нетто-продажи валюты лишь на 13,3 млрд тенге – это сразу на 55,44% меньше майского показателя (29,7 млрд тенге).

В Восточно-Казахстанской области спрос на американские деньги и вовсе оказался отрицательными (минус 695,1 млн тенге), то есть население чаще продавало их, чем покупало.

Похожая ситуация "настигла" и евро. Спрос на него упал во всех регионах страны, а в Акмолинской и Жетысуской областях вовсе оказался отрицательным – минус 254,9 млн и минус 56,6 млн тенге соответственно.

"Чистые" продажи доллара и евро. Источник: Национальный банк РК

Впрочем, помимо этих основных валют, в июне в Казахстане резко упал спрос и на китайские юани, которые вовсе ушли в минус – с 108,6 млн тенге в мае до минус 52 млн тенге в июне.

Напомним, еще в марте 2022 года спрос на китайскую валюту бил рекорды. Тогда жители Казахстана обеспечили нетто-продажи юаня на 474,4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029990-spros-na-rubli-v-neskolko-raz-vyros-v-kazahstane/