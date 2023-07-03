Курсы криптовалют к доллару на 3 июля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $249.64. Сегодня актив торгуется на уровне $30,557.80459491*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 июля 2023 года составляет $0.07571068*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,926.71811166*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0121. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40257301*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 3 июля 2023 года составляет $0.99880838*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $6.84. Актив торгуется на уровне $111.28863973*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.32332236*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0108. Криптовалюта сегодня стоит $0.48364779*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00142. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0677234*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027273-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-iyulya-2023-goda/