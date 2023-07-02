Курсы криптовалют к доллару на 2 июля 2023 года

Криптовалюта. Көрнекі сурет: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $109.01. Сегодня актив торгуется на уровне $30,525.93282099*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 июля 2023 года составляет $0.07699266*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.68. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,920.27316536*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40460884*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 2 июля 2023 года составляет $0.99875052*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.06. Актив торгуется на уровне $107.14831737*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.65. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.02660651*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0243. Криптовалюта сегодня стоит $0.47693511*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00271. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06810921*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027199-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-iyulya-2023-goda/