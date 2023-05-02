На сколько вырос курс доллара, рассказали в Нацбанке Казахстана

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В апреле было зафиксировано очередное ослабление тенге, однако за месяц курс практически не изменился. О том, что происходило на валютном рынке Казахстана рассказали в Национальном банке РК (НБРК).

В начале марта текущего года казахстанский тенге заметно укрепился по отношению к американской валюте. Своего пика он достиг 4 марта, когда за один доллар США просили всего 431,8 тенге.

Такое укрепление продлилось недолго, и в течение всего месяца наблюдалась сильная волатильность казахстанской валюты. К концу марта курс установился в районе 448,05 тенге за доллар.

Что касается апреля, то, по сообщению Нацбанка, курс валют практически не изменился – по итогам месяца тенге ослаб всего лишь на 0,1%, до 453,21 тенге за доллар. При этом в апреле снизился среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже – с 164 до 152 млн долларов. Общий объем составил 3 млрд долларов.

Стоит отметить, что курс оставался стабильным без вмешательства государства – как сообщает НБРК, никаких валютных интервенций он в апреле не проводил.

Впрочем, в то же время центробанк за весь апрель продал 600 млн долларов для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Это составляет порядка 20% от общего объема торгов.

Помимо этого в целях поддержания валютной доли пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на уровне 30% Национальный Банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 240 млн долларов или порядка 8% от общего объема рынка.

В НБРК также отметили, что в мае планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 800 млн долларов, тогда как для ЕНПФ нужно будет, наоборот, "докупить" ее на сумму в 200-250 млн долларов.

Другими словами, в мае прогнозируется продажа большого объема иностранной валюты, что в конечном счете может оказать поддержку и курсу тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018962-na-skolko-oslab-tenge-rasskazali-v-natsbanke/