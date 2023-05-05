Курсы криптовалют к доллару на 5 мая 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $99.93. Сегодня актив торгуется на уровне $29,028.19015729*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 мая 2023 года составляет $0.06930486*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,890.66241261*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0075. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53583328*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 5 мая 2023 года составляет $0.9991349*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.32. Актив торгуется на уровне $88.20521997*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.32957605*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0007. Криптовалюта сегодня стоит $0.46022919*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07866082*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2019507-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-maya-2023-goda/