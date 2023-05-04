Курсы криптовалют к доллару на 4 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $580.28. Сегодня актив торгуется на уровне $28,617.98337455*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 мая 2023 года составляет $0.06902193*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $41.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,876.47211607*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0136. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53112912*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 4 мая 2023 года составляет $0.99908345*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.85. Актив торгуется на уровне $87.3786854*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.2694798*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0022. Криптовалюта сегодня стоит $0.45726502*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07858668*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2019305-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-maya-2023-goda/