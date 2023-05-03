Курсы криптовалют к доллару на 3 мая 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $476.01. Сегодня актив торгуется на уровне $28,419.96137906*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 мая 2023 года составляет $0.06872863*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $31.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,852.11568593*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52765478*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0044. Курс TUSD 3 мая 2023 года составляет $1.00008745*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.37. Актив торгуется на уровне $88.05694837*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.14858386*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0017. Криптовалюта сегодня стоит $0.4626585*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0785031*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2019113-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-maya-2023-goda/