Курсы криптовалют к доллару на 2 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $514.45. Сегодня актив торгуется на уровне $28,228.44268433*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 мая 2023 года составляет $0.06839285*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,833.41992682*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52933002*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0137. Курс TUSD 2 мая 2023 года составляет $1.00578826*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.24. Актив торгуется на уровне $86.77824312*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.17000085*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0009. Криптовалюта сегодня стоит $0.462407*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07842062*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2018950-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-maya-2023-goda/