Курсы криптовалют к доллару на 1 мая 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $623.87. Сегодня актив торгуется на уровне $29,279.17115414*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00037 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 мая 2023 года составляет $0.06758002*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $49.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,892.99786038*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0114. На данный момент актив торгуется на уровне $0.54542841*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.018. Курс TUSD 1 мая 2023 года составляет $1.00628937*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.88. Актив торгуется на уровне $89.1042292*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.52872565*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0095. Криптовалюта сегодня стоит $0.47164353*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08010479*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2018860-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-maya-2023-goda/