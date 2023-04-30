Курсы криптовалют к доллару на 30 апреля 2023 года

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $166.87. Сегодня актив торгуется на уровне $29,265.59646649*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00055 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 апреля 2023 года составляет $0.06738174*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $0.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,901.71126333*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55250895*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 30 апреля 2023 года составляет $0.99917912*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.67. Актив торгуется на уровне $90.39936374*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.84272127*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0064. Криптовалюта сегодня стоит $0.47793708*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08121208*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2018810-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-aprelya-2023-goda/