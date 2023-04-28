Курсы криптовалют к доллару на 28 апреля 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $533.50. Сегодня актив торгуется на уровне $29,260.47543008*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00046 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 апреля 2023 года составляет $0.065628*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.87. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,899.08609471*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.54989052*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 28 апреля 2023 года составляет $0.99870887*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.45. Актив торгуется на уровне $89.00356668*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.08. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.71457036*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.46212614*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07989758*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2018616-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-aprelya-2023-goda/