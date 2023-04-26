Курсы криптовалют к доллару на 26 апреля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $969.55. Сегодня актив торгуется на уровне $27,784.84727803*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 апреля 2023 года составляет $0.06579161*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $33.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,838.83776543*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.5466607*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 26 апреля 2023 года составляет $0.99936569*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $3.56. Актив торгуется на уровне $89.75260044*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.50. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.48598153*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0073. Криптовалюта сегодня стоит $0.46039427*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07897194*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2018287-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-aprelya-2023-goda/