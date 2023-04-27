Курсы криптовалют к доллару на 27 апреля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $571.74. Сегодня актив торгуется на уровне $28,847.91590048*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00064 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 апреля 2023 года составляет $0.06590384*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,894.73218609*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0089. На данный момент актив торгуется на уровне $0.54992252*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 27 апреля 2023 года составляет $0.99909603*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.40. Актив торгуется на уровне $89.89835922*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.48015784*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0045. Криптовалюта сегодня стоит $0.46494363*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07970357*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2018458-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-aprelya-2023-goda/