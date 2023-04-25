Курсы криптовалют к доллару на 25 апреля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $450.29. Сегодня актив торгуется на уровне $27,408.71541492*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00058 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 апреля 2023 года составляет $0.06622679*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $38.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,841.69893972*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0152. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55382094*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 25 апреля 2023 года составляет $0.99940036*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.23. Актив торгуется на уровне $87.61787942*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.43515043*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0121. Криптовалюта сегодня стоит $0.46126891*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00113. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07864227*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2018117-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-aprelya-2023-goda/