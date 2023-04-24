Курсы криптовалют к доллару на 24 апреля 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $238.17. Сегодня актив торгуется на уровне $27,599.41687992*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00075 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 апреля 2023 года составляет $0.06648132*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,864.15808944*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55990026*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 24 апреля 2023 года составляет $0.99959462*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.43. Актив торгуется на уровне $86.54788776*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.80059407*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.4670583*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07899975*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017946-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-aprelya-2023-goda/