Курсы криптовалют к доллару на 24 апреля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $238.17. Сегодня актив торгуется на уровне $27,599.41687992*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00075 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 апреля 2023 года составляет $0.06648132*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,864.15808944*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.55990026*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 24 апреля 2023 года составляет $0.99959462*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.43. Актив торгуется на уровне $86.54788776*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.80059407*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.4670583*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07899975*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017946-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-aprelya-2023-goda/