Курсы криптовалют к доллару на 23 апреля 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $235.69. Сегодня актив торгуется на уровне $27,514.53948789*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00052 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 апреля 2023 года составляет $0.0656054*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,863.38337953*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56396285*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 23 апреля 2023 года составляет $0.99975788*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.74. Актив торгуется на уровне $86.28021911*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.11670396*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0156. Криптовалюта сегодня стоит $0.46468536*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00138. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07970447*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017871-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-aprelya-2023-goda/