Курсы криптовалют к доллару на 23 апреля 2023 года

Трейдинг. Иллюстративное фото: Xavier Lorenzo / Getty Images

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $235.69. Сегодня актив торгуется на уровне $27,514.53948789*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00052 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 апреля 2023 года составляет $0.0656054*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,863.38337953*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56396285*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 23 апреля 2023 года составляет $0.99975788*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.74. Актив торгуется на уровне $86.28021911*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.11670396*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0156. Криптовалюта сегодня стоит $0.46468536*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00138. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07970447*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017871-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-aprelya-2023-goda/