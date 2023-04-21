Курсы криптовалют к доллару на 20 апреля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,342.15. Сегодня актив торгуется на уровне $29,236.70802414*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00096 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 апреля 2023 года составляет $0.0659529*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $141.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,985.38349898*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0602. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62899048*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 20 апреля 2023 года составляет $0.99949223*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $10.20. Актив торгуется на уровне $94.12314888*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.5429683*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0317. Криптовалюта сегодня стоит $0.4982156*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00349. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08929752*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017508-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-aprelya-2023-goda/