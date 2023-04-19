Курсы криптовалют к доллару на 19 апреля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $764.24. Сегодня актив торгуется на уровне $30,118.22012452*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00103 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 апреля 2023 года составляет $0.06650578*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $11.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,096.98318589*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68127727*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 19 апреля 2023 года составляет $0.99958744*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.20. Актив торгуется на уровне $101.77316412*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.86867517*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0136. Криптовалюта сегодня стоит $0.52206352*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00207. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09317895*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017341-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-aprelya-2023-goda/