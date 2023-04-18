Курсы криптовалют к доллару на 18 апреля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $535.80. Сегодня актив торгуется на уровне $29,557.871015*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 апреля 2023 года составляет $0.06594591*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $17.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,078.70440507*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0313. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66849664*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 18 апреля 2023 года составляет $0.99934565*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $3.20. Актив торгуется на уровне $99.26891636*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.70457529*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0004. Криптовалюта сегодня стоит $0.51168108*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00193. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09231266*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017188-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-aprelya-2023-goda/