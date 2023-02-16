Курсы криптовалют к доллару на 16 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,638.39. Сегодня актив торгуется на уровне $23,232.66058537*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00401 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 февраля 2023 составляет $0.06950535*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $142.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,620.75921428*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0778. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70531645*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.42. Актив торгуется на уровне $99.05476964*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.50. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.81707411*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0206. Криптовалюта сегодня стоит $0.39156005*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00492. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08735657*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009623-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-fevralya-2023/