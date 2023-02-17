Курсы криптовалют к доллару на 17 февраля 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $896.74. Сегодня актив торгуется на уровне $24,466.96570103*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00363 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 февраля 2023 составляет $0.06914597*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,686.30398165*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0375. На данный момент актив торгуется на уровне $0.72113963*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.13. Актив торгуется на уровне $101.50530572*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.78. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.1490137*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0108. Криптовалюта сегодня стоит $0.39558267*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00366. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0882*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009800-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-fevralya-2023/