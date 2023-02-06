Курсы криптовалют к доллару на 6 февраля 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $447.20. Сегодня актив торгуется на уровне $23,096.15107657*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00073 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 февраля 2023 составляет $0.06435658*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $33.89. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,640.39061344*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0441. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74377707*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.82. Актив торгуется на уровне $96.89258416*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.99. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.00928823*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0105. Криптовалюта сегодня стоит $0.40171135*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00327. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09317456*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008141-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-fevralya-2023/