Курсы криптовалют к доллару на 7 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $16.49. Сегодня актив торгуется на уровне $22,880.62621523*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00063 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 февраля 2023 составляет $0.06351296*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,631.11684851*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.72197332*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.83. Актив торгуется на уровне $97.19213809*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.48807949*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0051. Криптовалюта сегодня стоит $0.39709624*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00073. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09109003*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008322-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-fevralya-2023/