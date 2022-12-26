Биткоин упал в три раза: сколько он стоил год назад

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Криптовалюты оказались одним из наиболее обсуждаемых видов инвестиций за последние несколько лет. И даже в периоды кризиса инвесторы сохраняют надежды на новый рост. О том, как изменилась стоимость биткоина за год, читайте в материале NUR.KZ.

Биткоин (BTC), который известен как самая первая и наиболее привлекательная криптовалюта, за все время своего существования испытывал несколько периодов взлета и падения.

Так, первые "вершины" были достигнуты в 2017 году, когда за один биткоин просили 19 тыс. долларов США. Затем последовала криптозима – ценник упал до 3,2 тыс. долларов. Второй цикл роста в 2019 году показал отметку в 12,1 тыс. долларов, но с очередным падением почти до 5,5 тыс. долларов.

Далее снова наступил цикл роста, а рекордная стоимость BTC пришлась на конец 2021 года. Но с тех пор обстановка на цифровых рынках заметно изменилась.

Как изменился курс биткоина

Согласно данным портала MyFin, наибольшая стоимость первой криптовалюты мира была достигнута 10 ноября 2021 года. На тот момент за один биткоин можно было получить 66 103 доллара США.

Для сравнения, 9 ноября 2020 года BTC стоил 15 415 долларов США. То есть годовой рост составил почти 429%.

Как менялась стоимость биткоина за 5 лет. Источник: myfin.by

Однако с тех пор котировки биткоина постепенно падали вниз, иногда немного отскакивая вверх. Например, через месяц он стоил уже 47,6 тыс. долларов, а в середине 2022 года – 23,3 тыс. долларов.

По данным на 23 декабря 2022 года ценник вовсе опустился до 16 836 долларов. А 23 декабря 2021 года биткоин стоил 50 919 долларов – то есть цена упала в три раза за год.

Получается, что в случае покупки BTC на пиковых значения инвесторы могли потерять около 75% всех своих вложений в эту криптовалюту. А при покупке ровно год назад убытки составили бы 67%.

Будет ли новый рост BTC

Стоимость криптовалют зависит от рыночного интереса инвесторов, которые вкладывают в них деньги. При этом цифровые активы являются спекулятивным инструментом – их цена подвержена большим колебаниям и рискам.

В текущих условиях, когда у инвесторов сокращаются денежные запасы, а рынки терпят убытки, интерес к подобным высокорисковым вложениям снижается.

Инвесторы в подобных условиях предпочитают хранить деньги в более надежных инструментах: золото, облигации, банковские вклады. А высокорисковые позиции они обычно закрывают – то есть продают акции, криптовалюту и другие активы.

Поэтому ожидать сильного роста биткоина и других криптовалют можно в том случае, когда мировой экономический кризис пойдет на спад, а рынки ценных бумаг начнут восстанавливаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002809-bitkoin-upal-v-tri-raza-skolko-on-stoil-god-nazad/