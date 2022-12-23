Курсы криптовалют к доллару на 23 декабря 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $24.77. Сегодня актив торгуется на уровне $16,754.76328721*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 декабря 2022 составляет $0.05521901*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $9.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,208.28163481*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3071107*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.74. Актив торгуется на уровне $65.65333331*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.28493665*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0065. Криптовалюта сегодня стоит $0.3456767*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00413. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07601917*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002738-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-dekabrya-2022/