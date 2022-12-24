Курсы криптовалют к доллару на 24 декабря 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $12.24. Сегодня актив торгуется на уровне $16,830.8867581*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 декабря 2022 составляет $0.05470347*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $5.17. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,220.61467977*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.019. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33023317*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.50. Актив торгуется на уровне $65.72828535*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.40235427*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.3511643*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00052. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07755766*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002888-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-dekabrya-2022/