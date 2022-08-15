Майнинг уйдет в прошлое: что ждет крипторынок с обновлением Ethereum

Иллюстративное фото: pixabay.com

ETH, или эфир – это вторая по популярности криптовалюта, которая возглавляет список так называемых альткоинов. Она основана на платформе Ethereum, разработчики которой готовят обновление. Какие преимущества и риски могут возникнуть для инвесторов, читайте в материале NUR.KZ.

Ethereum (эфириум) – это вычислительная платформа, которая является децентрализованной и не закреплена за одним сервисом или компьютером. То есть у платформы отсутствует единый владелец.

Она обеспечивает работу не только криптовалюты эфир (ETH), но и тысячи децентрализованных приложений, включая NFT-проекты.

На данный момент действуют две ее отдельные ветви:

Eth1 – это основная сеть блокчейна Ethereum, которая использует в основе систему Proof-Of-Work (доказательство работы или, по-другому, обычный майнинг);

Eth2 – называется Beacon Chain, сеть была запущена в 2020 году и использует систему Proof-Of-Stake (доказательство владения или стейкинг).

Ранее они работали отдельно, но теперь, как сообщили разработчики, в середине сентября 2022 года эти структуры будут объединены.

Иллюстративное фото: Kwanchai Lerttanapunyaporn/EyeEm/Getty Images

Майнинг уйдет в прошлое

Обновление платформы подразумевает ее масштабирование и улучшение. Например, указывается, что скорость проведения операций в сети может возрасти от нынешних 15 транзакций в секунду до 100 тысяч.

Также теперь не будет отдельных сетей, а Eth1 и Eth2 объединятся в единую систему Ethereum. В ней также обновятся значения этих терминов:

Eth1 – станет слоем исполнения, который обрабатывает и выполняет транзакции;

Eth2 – будет "уровнем консенсуса", который обрабатывает консенсус доказательства владения.

При этом одним из основных новшеств станет отход от обычного майнинга, который требует больших энергозатрат, на стейкинг ETH (эфира).

Как работает стейкинг

Стейкинг отличается от майнинга тем, что не требует покупки специального оборудования. Все, что нужно инвестору, – иметь в наличии криптовалюту, например, ETH.

Ее можно разместить на специальном PoS-алгоритме (от английского "Proof of Stake" – доказательство доли владения) на условиях специального смарт-контракта.

То есть это похоже на банковской депозит под проценты. При этом задействованная в стейкинге криптовалюта инвестора (стейкера) продолжает храниться в его криптокошельке и не передается другому лицу.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Смысл стейкинга – поддержка блокчейна и его внутренних процессов за счет своих активов, что способствует увеличению работоспособности системы. За задействованные в PoS-алгоритмах активы стейкеры получают процентный доход в виде доли от добытой криптовалюты.

В итоге они "майнят" криптовалюту без майнинга на специальном оборудовании. А размеры процентного вознаграждения зависят от объема криптовалюты стейкера: чем их больше задействовано, тем выше награда.

Риски обновления

В сети появляются различные опасения по поводу грядущего обновления.

Так, основные риски связывают с вероятными сбоями обновления и хардфорком – разделением сети на две параллельные ветви с собственной криптовалютой ETH:

добытой за счет майнинга;

добытой через стейкинг.

Также сохраняется неопределенность по поводу возможной реакции рынка на грядущее обновление. Есть риски, что при неудаче стоимость ETH может заметно снизиться.

Однако, как отмечают сами разработчики, уже было проведено множество тестов для обеспечения стабильного обновления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1982918-mayning-uydet-v-proshloe-chto-zhdet-kriptorynok-s-obnovleniem-ethereum/