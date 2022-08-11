Coinbase сообщила об убытках из-за весеннего краха крипторынка

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Coinbase сообщает о серьезных убытках во втором квартале на фоне весеннего краха крипторынка. Крупнейшая криптобиржа США пострадала из-за обвала стейблкоина TerraUSD, передает The Wall Street Journal.

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Второй квартал подряд Coinbase сообщает об убытках, с которыми столкнулась криптобиржа из-за обвала рынка, случившегося весной. Во вторник представители компании сообщили, что биржа потеряла 1,1 млрд долларов (или 4,98 доллара на акцию) во втором квартале 2022 года. Ровно год назад прибыль компании за тот же период составила 1,6 млрд долларов (или 6,42 доллара на акцию). Выручка компании упала до 808 млн долларов (с 2,2 млрд долларов год назад). По данным FactSet, аналитики ожидали, что компания сообщит об убытках в размере 2,47 доллара на акцию.

Coinbase — крупнейшая криптобиржа в США и одна из трех крупнейших в мире бирж по объему торгов. Это также одна из немногих публичных компаний в этом секторе, поэтому ее доходы дают представление о происходящем в достаточно непрозрачном крипторынке.

Второй квартал 2022 года называют одним из худших периодов в недолгой истории криптовалют. Обвал стейблкоина TerraUSD спровоцировал сокращение рабочих мест, запреты на снятие средств и остановку сделок между компаниями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1982546-coinbase-soobschili-ob-ubytkah-iz-za-vesennego-kraha-kriptorynka/