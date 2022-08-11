Курсы криптовалют к доллару на 11 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,470.71. Сегодня актив торгуется на уровне $23,762.50430192*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00251 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 августа 2022 составляет $0.06982391*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $211.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,813.36351927*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0733. На данный момент актив торгуется на уровне $1.05487493*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 11 августа 2022 составляет $0.99964811*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.89. Актив торгуется на уровне $60.54901609*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.27655268*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0201. Криптовалюта сегодня стоит $0.37437856*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00402. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07055066*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1982692-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-avgusta-2022/