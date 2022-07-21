Аналитики: Казахстанский фондовой рынок сильно просел

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Отечественный фондовый рынок, представленный двумя биржами - KASE и AIX, переживает не самые лучшие времена. Аналитики отмечают сильное падение индекса обеих площадок в «медвежью зону». О том, что происходит на рынке ценных бумаг, рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана.

В Казахстане действуют две площадки для торговли акциями – Казахстанская фондовая биржа (KASE) в Алматы и Astana International Exchange (AIX) в Нур-Султане. Обе с начала года показывают высокий прирост новых счетов физлиц – более 330 тысяч единиц на обе биржи. Сейчас розничная инвесторская база в стране превысила отметку в 700 тысяч впервые за всю историю наблюдений.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Как отмечают аналитики, данный аномальный прирост розничных игроков на рынке в первом полугодии во многом носил разовый характер – скорее всего, одно лицо открывало сразу два счета на KASE и AIX для получения более широких возможностей.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако, несмотря на рост числа новых счетов, индекс обеих площадок продемонстрировал сильное снижение, после которого фондовый рынок страны оказался в так называемой «медвежьей зоне».

"Медвежья зона" описывает ситуацию, когда акции сильно теряют в цене (минимум 20% от прежней стоимости). У KASE и AIX индексы упали гораздо сильнее этой отметки – на 27% и 31% соответственно.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

У этой ситуации вполне объективные причины. Как отмечают аналитики, снижение индекса происходит под влиянием внутренних событий (пересмотр высоких дивидендных выплат, повышение доходности депозитов, рост цен на недвижимость) и внешних факторов – геополитика, уход иностранного капитала, ужесточение монетарных условий в мире.

Меж тем, из страны практически полностью ушел спекулятивный иностранный капитал. Объем вложений иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги Казахстана опустился с пиковых значений в 863 млрд до допандемийного уровня ниже 500 млрд тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, в среднесрочной перспективе присутствуют высокие шансы восстановления локального рынка. Драйверами для восстановления рынков могут послужить следующие факторы:

пересмотр дивидендных политик (ранее они составляли 50-100% от чистой прибыли);

от чистой прибыли); обратный выкуп акций компаниями;

улучшение геополитического фона;

замедление инфляционных процессов.

Свою роль в стабилизации рынка могут сыграть компании, которые в этом году выйдут на IPO (первая публичная продажа акций). В настоящий момент в активной фазе находится подготовка выхода на IPO ведущей нефтегазовой нацкомпании – "КазМунайГаз". Первичное размещение акций компании планируется произвести на обеих казахстанских площадках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1979509-analitiki-kazahstanskiy-fondovoy-rynok-silno-prosel/