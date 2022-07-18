На казахстанский рынок ценных бумаг приходит все больше молодежи

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Все больше казахстанцев решают заниматься инвестированием в ценные бумаги на бирже, для этого они, как правило, открывают через брокеров субсчета. Сколько их было открыто с начала года, и кто чаще всего приходит на рынок ценных бумаг, рассказали в Центральном депозитарии ценных бумаг.

Казахстанцы активно открывают брокерские счета. Для многих наших граждан фондовая биржа и торговля акциями становятся основным заработком. Как отмечает председатель правления Центрального депозитария, Адиль Мухамеджанов, на текущий момент общее количество лицевых счетов приблизилось к 400 тысячам.

Кто из казахстанцев чаще открывает счета

За первую половину 2022 года количество субсчетов превысило 367 тысяч единиц. Это на 64% больше показателей, которые были зарегистрированы в начале года, и почти в два раза больше, чем было на 1 июля 2021 года. Как отмечают в Центральном депозитарии, 99% всех счетов зарегистрировано на физические лица.

При этом текущий год показал явный рост интереса к инвестициям со стороны молодого поколения. С начала года количество молодых инвесторов увеличилось в три раза и сейчас около 70 тысяч зарегистрированных субсчетов принадлежит казахстанцам в возрасте от 18 до 24 лет.

Значительная часть счетов принадлежит инвесторам в возрасте от 25 до 34 лет, с начала года их количество увеличилось вдвое и на данный момент превысило отметку в 110 тысяч субсчетов.

Больше всего субсчетов зарегистрировано в возрастной группе от 35 до 54 лет – всего 128 тысяч человек. Еще 47 тысяч субсчетов зарегистрировано за инвесторами старше 55 лет.

Меньше всего субсчетов приходится на возрастную группу до 18 лет - лишь 0,1% брокерских счетов зарегистрировано на несовершеннолетних казахстанцев.

Интересные показатели касаются гендерного разреза. Здесь наблюдается небольшой сдвиг в пользу женщин-инвесторов. С начала года их количество на казахстанском рынке ценных бумаг увеличилось на 76%. Теперь 42,5% всех счетов принадлежит женщинам.

Напомним, еще в апреле текущего года этот показатель был немного ниже – всего 42%. Соответственно уменьшилась доля мужчин – в первом квартале текущего года этот показатель составлял 58%, теперь же 57,5%.

Инфографика: Центральный депозитарий ценных бумаг

Где в Казахстане чаще всего становятся инвесторами

Как и прежде, в региональном разрезе лидерство остается за Алматы. 22% всех инвесторов находятся именно тут.

Следом наибольшее число субсчетов держателей-физических лиц делят Нур-Султан (10%) и Туркестанская область (9%). Причем в последней с начала года наблюдается резкий рост числа новых инвесторов. В Алматы и Нур-Султане их количество увеличилось всего в 1,5 раза, а Туркестанская область показала прирост в 2,2 раза.

Инфографика: Центральный депозитарий ценных бумаг

Рост числа инвесторов говорит о повышении финансовой грамотности населения Казахстана. Однако, инвестиции — это не та деятельность, где правят чувства и эмоции. Открытие брокерского счета всего лишь первый шаг к получению дохода от инвестиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1978996-na-kazahstanskiy-rynok-tsennyh-bumag-prihodit-vse-bolshe-molodezhi/