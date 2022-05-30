Более 650 млн тенге выплатили казахстанские майнеры в бюджет

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстан входит в тройку лидеров по объемам добычи криптовалюты. Вся она тратится за границей – поэтому, чтобы не быть просто площадкой для майнинга, государство ввело специальный налог. Сколько в итоге поступило в бюджет средств, выяснили журналисты NUR.KZ.

Казахстан в январе 2022 года добывал 13,2% всей мировой криптовалюты. Это третье место в мире. Тем не менее, несмотря на высокие показатели, специфика казахстанского рынка не позволяла тратить добытую цифровую валюту внутри страны, тем самым вынуждая майнеров использовать ее за рубежом.

Таким образом создавался риск превращения Казахстана в криптовалютный "сырьевой придаток". Чтобы этого не допустить, государство начало вводить новые механизмы регулирования майнинга. Один из них – налоговое обложение.

С 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. По правилам, налог уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, по итогам первого квартала 2022 года в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг.

В региональном разрезе наблюдается следующая картина:

Нур-Султан – 277,3 млн тенге;

Западно-Казахстанская область – 143,1 млн тенге;

Актюбинская область – 48,9 млн тенге;

Карагандинская область – 45,2 млн тенге;

Павлодарская область – 36,9 млн тенге;

Алматы – 36,1 млн тенге;

Атырауская область – 26,4 млн тенге;

Восточно-Казахстанская область – 24,3 млн тенге;

Алматинская область – 11,1 млн тенге;

Туркестанская область – 2,2 млн тенге;

Жамбылская область – 685,1 тысячи тенге;

Костанайская область – 39,9 тысячи тенге.

Крупными криптовалютными налогоплательщиками являются:

ТОО "AISolutions" с суммой 93,2 млн тенге;

Филиал ТОО "ЛЛУ АГРО-ЭНЕРДЖИ" с суммой 76,7 млн тенге;

ТОО "BCD Company" с суммой 53,8 млн тенге.

Стоит отметить, что налог рассчитывается не по отношению к количеству добытой криптовалюты – плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при майнинге. Текущая ставка равняется одному тенге за один киловатт-час электрической энергии.

В настоящее время в парламенте обсуждают возможное повышение налоговой ставки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1971614-bolee-650-mln-tenge-vyplatili-kazahstanskie-maynery-v-byudzhet/