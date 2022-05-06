В Казахстане изменятся правила добычи криптовалюты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Криптовалюта остается перспективным направлением для инвестиций. Развитие данного рынка в Казахстане приносит пользу не только владельцам майнинг-ферм и инвесторам, но и самому государству. В связи с этим Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности были разработаны новые правила, которые будут регулировать деятельность в криптобизнесе. Что изменится в сфере криптовалют, узнали журналисты NUR.KZ.

В разных странах по-разному относятся к криптовалюте. Пока одни запрещают любую деятельность, связанную с майнингом, другие пытаются ее развивать и предпринимают шаги по регулированию этого направления.

Казахстан, который занимает второе место по добыче криптовалюты, решил пойти по второму пути. Сейчас майнинг-фермы в стране разрешено открывать легально, а их деятельность регулируется законом, как и любой другой вид предпринимательства.

О том, как открыть “белую” майнинг ферму, мы уже писали. В этот раз пойдет речь о том, какие документы и какую информацию нужно предоставить государству, если вы решили заняться майнингом криптовалюты.

Обновленный свод правил опубликовала у себя на официальном сайте Казахстанская ассоциация блокчейн-технологий.

Какую информацию потребует государство от майнеров

Граждане, которые решили записаться в ряды майнеров, за 30 дней до начала своей деятельности теперь должны будут предоставить МЦРИАП следующую информацию:

наименование юридического лица или название ИП;

БИН, ИИН;

адрес, по которому зарегистрировано юрлицо или ИП;

контактные данные;

банковские реквизиты;

данные о необходимых для майнинга мощностях (в мегаваттах);

количество планируемых рабочих мест;

планируемые инвестиции (в тенге);

IP-адрес (или выделенный пул IP-адресов);

документы, которые подтверждают, что заявитель является законным владельцем всего необходимого оборудования для майнинга;

информация о месторасположении майнинг-фермы;

документы подтверждающие, что майнер является гражданином Казахстана;

копия технических условий на присоединение к электрическим сетям на осуществление деятельности в сфере цифрового майнинга.

Как сообщают в ассоциации, данную информацию казахстанские майнеры должны будут подавать в министерство ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным месяца.

Также государственным органам может понадобиться и другая дополнительная информация. С полным списком можно ознакомиться на странице приказа.

Если майнер решит прекратить заниматься добычей криптовалюты, то он также должен уведомить об этом соответствующие органы в течение 10 дней с окончания деятельности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968307-v-kazahstane-izmenyatsya-pravila-dobychi-kriptovalyuty/