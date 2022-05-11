Исследование показало, что добытая в Казахстане криптовалюта уходит за рубеж

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пока некоторые страны запрещают использование криптовалюты и открытие майнинг-ферм, Казахстан не создает никаких препятствий для развития этой отрасли у себя. Однако, как показывают последние данные, значительная часть дохода от продажи добытой криптовалюты уходит за рубеж. О каких суммах идет речь и почему так происходит, узнали журналисты NUR.KZ.

Криптовалюта является перспективным направлением, которое может принести огромный доход государству. Правительство Казахстана не только не чинит препятствий для развития криптовалютной отрасли, но и всячески поддерживает ее.

По оценкам аналитиков, крипторынок может принести бюджету страны до 72 млрд долларов. А внедрение цифрового тенге создаст еще больше возможностей для развития данного направления. Результаты не заставили себя ждать - в 2021 году Казахстан вышел на второе место по добыче криптовалюты.

Можно смело заявлять, что криптовалюта - перспективное направление для инвестиций. Однако, как в любой бизнес-среде, у крипторынка есть свои подводные камни. Специфика казахстанского рынка не позволяет в полной мере использовать все преимущества собственной добычи криптовалюты.

Где тратится добытая криптовалюта

Как показывают данные аналитической компании Statista, несмотря на постоянный рост добычи криптовалюты в Казахстане (18,1% всей цифровой валюты в мире добывается в Казахстане), почти вся она тратится за рубежом.

Так, например, в России, которая находится на третьем месте по добыче криптовалюты (11,23% в 2021 году) объем торговли биткоинами в начале 2021 года на внутренних биржах достиг 421,38 млн долларов. Казахстанские показатели за аналогичный период значительно меньше - всего лишь 4,3 млн долларов.

Если смотреть на цифры за весь 2021 год, то по данным Statista Казахстан даже не вошел в пятерку лидеров по обороту криптовалюты внутри страны. В то же время Китай, который официально запретил майнинг-фермы у себя в стране, попал в пятерку лидеров (5,1 млрд долларов). Россия оказалась на седьмом месте в этом списке с показателем 4,3 млрд долларов.

Инфографика: statista.com

Следует отметить, что именно после запрета в Китае майнинговых ферм в Казахстане случился криптовалютный бум, вследствие чего страна и вышла на второе место по добыче. В то же время вклад Китая в мировую добычу криптовалют равняется 0%.

Почему добытая в Казахстане криптовалюта уходит "за рубеж"

Причина, по которой почти вся добытая криптовалюта тратится где угодно, но только не в Казахстане, заключается в специфике нашего рынка. В каждой стране есть официальный денежный знак, который законодательно закреплен как средство для проведения сделок. В Казахстане это тенге.

Биткоин или любая другая криптовалюта таким денежным знаком не является. Это не значит, что в Казахстане ничего за цифровую валюту нельзя купить. Сделать это можно, но такая сделка не будет регулироваться законом, и в случае чего даже может признаться недействительной.

То есть, если, например, приобрести машину или недвижимость за Bitcoin, то в будущем такую сделку могут признать незаконной. В итоге покупатель может остаться без денег и приобретенного имущества.

Такие условия не способствуют активному использованию криптовалюты в стране, поэтому неудивительно, что владельцы цифровых валют тратят их там, где это не только разрешено, но и любая сделка проходит в рамках закона и защищается им.

Активный оборот криптовалюты также развивает и рынок услуг. В США можно взять ипотеку за биткоины, а в Европе давно тестируется кредитная криптокарта, которая позволяет делать любые покупки не тратя криптовалюту. В Казахстане на данный момент таких возможностей нет.

Открытие майнинг-ферм и развитие криптовалютной отрасли может принести большую выгоду для любой страны. Однако, если Казахстан будет развивать лишь добывающую отрасль, он может оказаться в роли “сырьевого придатка” для стран, которые не хотят тратить собственную энергию на добычу криптовалюты, но с удовольствием будут пользоваться “готовым продуктом”.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968708-dobytaya-v-kazahstane-kriptovalyuta-uhodit-za-rubezh/