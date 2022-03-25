Минэнерго Казахстана: Майнеров не подключат к электроэнергии, пока не выявят всех "серых"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На онлайн-брифинге в СЦК глава Минэнерго высказался о работе майнеров в Казахстане. На сегодня, по его словам, им придется "постоять отключенными" неопределенный срок, пока в стране не выявят всех "серых" майнеров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Работу по выявлению субъектов незаконного и "серого" майнинга мы еще не закончили. До этого момента, пока мы не закончим, начинать отпускать все подключения нельзя. Мы только добились балансировки в системе, не допуская дефицита", - заявил министр Болат Акчулаков.

Он заявил, что из-за дефицита электроэнергии из-за "серых" майнеров Казахстану приходилось покупать электроэнергию у России по более высокой цене.

"К примеру, если станция напрямую отдает майнеру электроэнергию по 15 тенге за кВт/ч, в систему не отдает. Испытывая из-за этого дефицит, приходится из России брать по 25 тенге за кВт/ч.

Если энергия отдается майнеру, эти 25 тенге на кого положить? На население и на промышленность? Этот вопрос нужно отрегулировать. Что важнее?

Пока система не соберется, а всех мы не выявим ("серых" майнеров – прим. авт.), и не напишем законодательные ограничения и правила, в отключении какое-то время им придется еще постоять", - добавил министр.

Напомним, что сегодня в Минэнерго рассказали, почему в Казахстане хотят запустить АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962173-minenergo-kazahstana-maynerov-ne-podklyuchat-k-elektroenergii-poka-ne-vyyavyat-vseh-seryh/