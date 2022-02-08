Токаев поручил повысить налоги на майнинг в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что нынешние налоги на майнинг ничтожно малы – белые майнеры должны получать электроэнергию по адекватным тарифам, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что недобросовестные майнеры потребляют электроэнергию как несколько областей – президент поручил выявить все майнинговые фермы.

"Отдельные недобросовестные майнеры пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. (…) Прошу агентство финмониторинга детально разобраться в этой ситуации.

Необходимо выявить все майнинговые фермы. Проверить налоговые и таможенные вопросы. Тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты их деятельности. Прошу доложить до 15-го марта", - заявил Токаев.

Президент заявил, что налог на майнинг будет повышен.

"Государство не против белого майнинга, но те, кто хотят работать в данной сфере должны иметь лицензии, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты зеленой энергетики.

Налоги на майнинг мы тоже повысим. Текущая ставка 1 тенге за киловатт ничтожно мала. Поручаю правительству проработать кратное увеличение данного налога в кратчайшие сроки. Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля", - сказал Токаев.

Напомним, что ранее в ходе расширенного заседания правительства президент высказался об АЭС и подчеркнул, что без чистой атомной энергии Казахстан может потерять экономику.

Также, премьер-министр Алихан Смаилов заявил Токаеву, что ставки по утильсбору снизят в Казахстане.

Кроме того, сообщалось о заморозке цен на газ в Казахстане до 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955133-tokaev-poruchil-povysit-nalogi-na-mayning-v-kazahstane/