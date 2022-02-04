Как увеличение потребления электроэнергии сказывается на майнерах в Казахстане

Иллюстративное фото: Pixabay

Потребление электроэнергии растет в Казахстане, в том числе за счет деятельности майнеров криптовалют. Сколько электроэнергии производится в стране и какую долю в нем занимают возобновляемые источники, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщает мониторинговое агентство Finprom, производство электроэнергии в Казахстане растет слишком медленно. Его объем за 2021 год составил 114,8 млрд кВт·ч. Показатель увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2020 год объем производства электроэнергии составлял 108,6 млрд кВт·ч, тогда он вырос на 2% в сравнении с 2019 годом, когда производство показало спад на 0,7%.

За январь-декабрь прошлого года 43,4% всей электроэнергии было произведено в Павлодарской области: 49,8 млрд кВт·ч.

Далее по объемам произведенной электроэнергии лидируют Карагандинская (14,8 млрд кВт·ч) и Восточно-Казахстанская (9,3 млрд кВт·ч) области.

Меньше всего за год было произведено электроэнергии в Шымкенте (0,9 млрд кВт·ч) и Туркестанской области (0,8 млрд кВт·ч).

Инфографика: Finprom

Рост потребления электроэнергии

Потребление электроэнергии за неполный 2021 год (январь-октябрь) увеличилось на 7,1% и составило 92,7 млрд кВт·ч. В октябре 2020 года этот показатель был на уровне 86,5 млрд кВ·ч.

Значительно увеличилось потребление электроэнергии в:

Кызылординской области - на 15,6%,

Западно-Казахстанской области - на 14,9%,

Акмолинской области и Нур-Султане - на 13,9%,

Туркестанской области и Шымкенте - на 12,6%,

Алматинской области и Алматы - на 11,3%.

Следует отметить, что потребление электроэнергии выросло во всех регионах в сравнении с прошлыми показателями.

Минимальное значение потребления в стране на октябрь 2021 года составляло 1,5 млрд кВ·ч в Северо-Казахстанской области, а максимальное - 17,7 млрд кВ·ч в Павлодарской области.

Инфографика: Finprom

После запрета на майнинг, введенного в Китае, майнинговые фермы стали переезжать в другие страны, в том числе и в Казахстан. По данным Кембриджского центра альтернативных финансов по мировому хешрейту на август 2021 года, Казахстан занял второе место в мире по майнингу криптовалют после США с долей на рынке 18,1%.

За счет чего планируется покрывать дефицит электроэнергии

Отметим, что с начала текущего года был введен платеж за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт·ч. Но возросшее энергопотребление стало приводить к веерным отключениям, к тому же было принято решение отключать от электроэнергии официально зарегистрированных «белых» майнеров, что может вынудить рынок переехать из Казахстана.

Веерные отключения электроэнергии не решают проблем с дефицитом, также они не затрагивают «серых» майнеров, которые не зарегистрировались и, судя по всему, в принципе не собираются оплачивать налоги, при том, что их доля на рынке РК может даже преобладать над долей «белых».

Дефицит электроэнергии планируется покрывать за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Предполагается увеличения их доли до 6% к 2025 году и до 15% к 2030 году (ранее ставилась цель увеличения доли ВИЭ к 2030 году до 10%).

Напомним, что к возобновляемым источникам энергии относятся неисчерпаемые источники: солнце, вода, ветер, биотопливо и так далее.

К 2020 года доля ВИЭ в производстве электроэнергии должна была составить 3%, в то время как по факту за январь-декабрь 2020 года она была ну уровне 2,3%. Трехпроцентный барьер за весь 2020 год преодолевался лишь в мае, июле и августе.

Инфографика: Finprom

При этом еще в 2019 году сообщалось о профиците электроэнергии в объеме около 2 тыс. МВт. А осенью 2021 года правительство заверило, что проблем с электроэнергией для предприятий и населения не будет, но уже в конце января текущего года «белых» майнеров снова отключили от энергосети из-за дефицита электроэнергии.

Напоминаем, что создана специальная комиссия по расследованию причин отключения электроэнергии в южных регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1954458-kak-uvelichenie-potrebleniya-elektroenergii-skazyvaetsya-na-maynerah-v-kazahstane/