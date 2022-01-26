Казахстан создал комиссию по расследованию причин отключения электричества

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В Казахстане создана специальная комиссия по расследованию причин отключения электроэнергии в южных регионах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

Как сообщили в Минэнерго, специальная комиссия создана в целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО "КЕGOC", приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов.

"По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем, а также повышению надежности функционирования Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, масштабное отключение электричества в Алматы, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, а также в Узбекистане и Кыргызстане произошло вчера, 25 января, в первой половине дня. Через несколько часов подача электроэнергии потребителям была полностью восстановлена.

Как позднее объяснили в министерстве энергетики Казахстана, ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953166-kazahstan-sozdal-komissiyu-po-rassledovaniyu-prichin-otklyucheniya-elektrichestva/