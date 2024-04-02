Депозиты населения увеличились почти во всех банках Казахстана

Общая сумма депозитов физических лиц в Казахстане за месяц выросла на 1,34% – до 20,1 трлн тенге. В плюсе оказались почти все банки второго уровня. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В январе было зафиксировано резкое снижение общей суммы вкладов рядовых граждан в казахстанских банках второго уровня. Падение составило порядка 2,61% – с 20,4 трлн до 19,9 трлн тенге. За месяц тогда просели почти все банки.

Однако по итогам февраля ситуация исправилась, и общая сумма вкладов физических лиц снова выросла, превысив 20,1 трлн тенге.

Согласно данным Национального банка РК, "в плюсе" оказалось большинство банков второго уровня. Так, например, Halyk Bank показал прирост в 1,96% за месяц, а Kaspi – 0,84%. "Отбасы банк" увеличил свои депозиты на 2,58%, "Банк ЦентрКредит" – на 0,9%, а "Евразийский банк" – на 0,47%.

Впрочем, "в плюсе" оказались и многие другие банки второго уровня, чей объем депозитов пока не превысил отметку в 1 трлн тенге. Например, высокий прирост показали Bereke Bank (2,17%) и Home Credit Bank (2,61%). Отметим, что последний банк был "в плюсе" и в январе.

Объем депозитов физических лиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Отметим, что в данную статистику вошли только банки, чей объем депозитов превысил 100 млрд тенге, однако это не значит, что остальные депозитные организации оказались "в минусе".

Примечательно, что рост произошел в первую очередь за счет тенговых вкладов. Они за месяц выросли на 2,06% – с 14,6 трлн до 14,9 трлн тенге. А вот депозиты в иностранной валюте, наоборот, за месяц просели на 0,64% – с 5,3 трлн до 5,2 трлн тенге.

Получается, что депозиты в тенге, несмотря на снижение процентов и уменьшения среднерыночной ставки вознаграждения, все равно продолжают пользоваться популярностью у казахстанцев. Благодаря этому растет и депозитный рынок страны.