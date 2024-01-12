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Как изменилась стоимость яиц в Казахстане

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Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За прошедшую неделю стоимость яиц первой категории в среднем по Казахстану выросла на 1,6%, за год – на 15%. Как изменились цены в разных регионах страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены на яйца первой категории (С1), которые входят в список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), растут уже несколько месяцев подряд. За последнюю неделю (с 3 по 9 января) ситуация не изменилась – данный продукт снова подорожал на 1,6%.

За год, как передает Бюро национальной статистики, средняя стоимость яиц категории С1 выросла на 15% при инфляции 9,8%. В целом продукты питания из списка СЗПТ по сравнению с прошлым годом подорожали всего на 2,9%.

Где больше всего подорожали яйца первой категории

Рост цен при этом сильно разнится в зависимости от региона. Так средняя стоимость яиц С1 всего за одну неделю больше всего выросла в Атырау – на 7,1%.

Сильный рост также наблюдался в Алматы (2,4%), Шымкенте (4,9%), Кокшетау (2%), Уральске (2,3%), Усть-Каменогорске (2%), Павлодаре (3,1%) и Таразе (2,1%).

А в городе Қонаев за последнюю неделю средняя цена на яйца категории С1 снизилась на 0,2%.

Сколько стоят яйца первой категории

Стоимость десятка яиц С1 на 9 января в среднем по стране составляет 553 тенге. Дороже всего они в Актау631 тенге.

Выше общереспубликанской средняя цена также зафиксирована в Астане (595 тенге), Алматы (604 тенге), Атырау (600 тенге), Жезказгане (585 тенге), Кокшетау (555 тенге), городе Қонаев (586 тенге), Кызылорде (565 тенге), Усть-Каменогорске (621 тенге) и Талдыкоргане (560 тенге).

А ниже 500 тенге десяток яиц категории С1 в среднем стоит в Шымкенте (488 тенге), Петропавловске (479 тенге) и Таразе (492 тенге).

Яйца продаются в супермаркете
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как изменились цены на яйца других категорий

Также мы сравнили стоимость отборных яиц и яиц высшей категории, цены на которые были зафиксированы 5 января 2023 года и сегодня (12 января 2024 года) в одном из онлайн-супермаркетов Алматы.

Например, десяток отборных яиц массой по 60-65 граммов каждое от компании Qarqus год назад стоил 689 тенге, а сегодня – 747 тенге. То есть за год данный товар подорожал на 8,4%. Яйца высшей категории от того же производителя увеличились в цене на 11,7%, с 715 по 799 тенге.

Стоимость десятка отборных яиц от компании "Казгер-кус" год назад была равна 709 тенге, а яйца с пометкой "Премиум" стоили 724 тенге. В этом году их цены составляют 761 тенге (рост – 7,3%) и 786 тенге (8,6%) соответственно.

Напомним, что яйца сильно подорожали и в соседней России. Одна из причин – рост спроса на самый дешевый животный белок на фоне увеличения цен в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2055211-kak-izmenilas-stoimost-yaits-v-kazahstane/

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