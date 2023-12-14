Не простое, а золотое. Почему в России дорожает куриное яйцо?

Значительный рост цен на куриные яйца, которые за два месяца подорожали более чем на 30%, вызвал беспокойство российских властей. Правительство одобрило беспошлинный импорт яиц, а Генпрокуратура взялась за проверки производителей. По словам экспертов, эти меры можно рассматривать только как экстренные, рост цен на яйцо вызван целым комплексом причин, в том числе нехваткой рабочей силы из-за мобилизации и оттока мигрантов, а также ростом себестоимости производства.

Куриное яйцо уже несколько последних месяцев в лидерах по росту цен среди основных продуктов питания в России. По данным Росстата, только за два месяца — с начала октября по начало декабря — цена за десяток в среднем по стране выросла на 34% — с почти 87 до 116,5 руб.

С начала года средняя розничная цена куриного яйца увеличилась на 36,5%, а с декабря 2022 года — на 42%.

В ряде регионов куриное яйцо дорожает значительно быстрее, чем в среднем по стране. Так, только в ноябре в отдельных регионах яйцо подорожало почти на треть — на 28,6%. Значительнее всего цены на яйцо за год выросли в Республике Тыва, Хакасии, Пензенской области, Чеченской республике, Кемеровской и Ростовской областях, в Республике Дагестан.

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке цены на яйцо и раньше были выше, чем в среднем по стране, однако и там цены за минувший год выросли более, чем на 25%. В ноябре в некоторых магазинах Приморского края десяток яиц продавался по 190-200 рублей. В среднем в регионе десяток яиц в первых числах декабря стоил 148 рублей, а в Уссурийске средняя цена составляла 164 рубля.

На фоне роста цен и ажиотажного спроса на этот продукт магазины в некоторых регионах начали продавать яйца поштучно — по цене 8-11 рублей за штуку. Некоторые торговые сети ввели ограничение на продажу яиц. Так, в Екатеринбурге ряд магазинов по собственной инициативе продает не более трех упаковок по 10 штук в одни руки.

В Белгородской области о введении ограничения на продажу яиц в начале этой недели заявила заместитель губернатора Юлия Щедрина. По ее словам, каждый покупатель может приобрести не больше двух десятков яиц на еженедельной городской ярмарке, где цены на яйца остаются самыми низкими — около 70 рублей за десяток. В магазинах Белгорода цена доходит до 180 рублей. На «Авито» в Белгородской области десяток фермерских куриных яиц продается в среднем по 150 рублей.

После этого объявления жители Белгорода начали с 5 часов утра выстраиваться в огромную очередь за куриным яйцом на Южной ярмарке, сообщал телеграм-канал «Открытый Белгород».

В среду 13 декабря стало известно об увольнении заместителя губернатора области Щедриной, той самой, которая объявила об ограничении на продажу яиц в одни руки. О причинах увольнения чиновницы ничего не говорится.

Значительный рост цен на один из основных продуктов питания привлек внимание федеральных властей. В Генпрокуратуре РФ на прошлой неделе заявили, что ведомство проведет проверку и примет меры «для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее предложила торговым сетям добровольно ограничить наценку на куриные яйца — до 5%, об этом сообщал РБК со ссылкой на обращение ФАС к ритейлерам. Торговые сети отнеслись к этому предложению в целом с пониманием. «Азбука вкуса» согласилась ограничить наценку на уровне 10%.

В среду 13 декабря российское правительство поддержало предложение Минсельхоза об обнулении пошлин на импорт яиц. Предполагается, что ввозная пошлина на куриное яйцо, которая сейчас составляет 15%, будет отменена с 1 января по 30 июня 2024 года. Таким образом в Минсельхозе надеются остановить рост цен на этот продукт.

Закупать куриное яйцо будут в том числе в Турции. Россельхознадзор с 8 декабря разрешил импортировать куриные яйца с 17 турецких птицефабрик.

Еще в начале ноября Минсельхоз подготовил проекты постановлений правительства о запрете экспорта пищевых яиц и некоторых видов мяса птицы.

В чем причина столь значительного роста цен на куриное яйцо в России и помогут ли решить проблему меры, принимаемые российскими властями?

Самый дешевый животный белок уже не такой дешевый

Рост цен на куриное яйцо в России связан с целым комплексом факторов, подчеркивает генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров.

Одна из причин — заметный рост спроса на куриное яйцо. Почему россияне начали покупать больше яиц? По словам эксперта, жители России вынуждены переходить на более дешевое питание из-за общего роста цен на продукты.

«Мы сейчас видим в целом рост цен на мясо: дорожает и говядина, и свинина, и в целом в условиях высоких инфляционных ожиданий и повышенных темпов инфляции конечный потребитель переключается на более дешевый белок», — говорит Михаил Бурмистров.

Самое доступное мясо — куриное — уже заметно подорожало, с начала года к концу октября цены на курятину выросли в среднем на 27%. В последние месяцы рост цен на куриное мясо заметно замедлился. Тем не менее куриное мясо стало также не таким доступным продуктом для россиян, каким было раньше.

Яйца. Иллюстративное фото: pexels.com

«Побочным следствием этой истории является то, что потребитель пересматривает источники получения белка. Альтернативой куриному мясу является еще более дешевый белок — куриное яйцо», — подчеркивает Михаил Бурмистров.

Однако рост спроса на куриное яйцо, по словам эксперта, не был поддержан дополнительными объемами предложения.

«К сожалению, этот год характеризовался вспышками птичьего гриппа в нескольких регионах, которые негативно повлияли на поголовье птицы», — отмечает Михаил Бурмистров.

Вспышки птичьего гриппа, из-за которого в России были уничтожены несколько миллионов птиц, фиксировались в этом году с мая. По данным Росстата, именно с лета отмечается падение производства куриного мяса и яиц. Осенью производство начало постепенно восстанавливаться. В октябре оно почти вернулось к прошлогоднему уровню, но рост цен это не остановило.

Удовлетворить растущий спрос российским производителям сложно в том числе из-за «серьезнейшего дефицита рабочей силы», отмечает эксперт. По его словам, самая сложная ситуация с трудовыми ресурсами — на северо-западе страны.

В августе птицефабрика «Синявинская» (Ленинградская область) сообщила своим партнерам о ситуации форс-мажора из-за оттока рабочей силы и просила не штрафовать за задержки или перебои с отгрузками. «Фонтанка» со ссылкой на письмо руководства птицефабрики своим партнерам сообщала, что предприятию на тот момент не хватало порядка 25-30% штата.

По словам Михаила Бурмистрова, хотя дефицит рабочей силы сейчас характерен для всех отраслей экономики, в сельском хозяйстве он ощущается наиболее остро.

«Потому что ограниченные возможности автоматизации. К тому же, именно в сельской местности относительно высокая доля россиян, которые принимают решение подписать контракт с Министерством обороны. Все это приводит к сильнейшему дефициту рабочей силы», — говорит эксперт.

Одновременно с оттоком рабочей силы из-за мобилизации наблюдается и отъезд трудовых мигрантов. В августе в интервью газете «Коммерсант» глава фабрики «Роскар» Роман Смирнов говорил, что его компания столкнулась с дефицитом рабочих из-за отъезда трудовых мигрантов, которые покидают Россию из-за ослабления курса рубля. С августа в России проходят рейды полиции на предприятиях, где занято большое число мигрантов. Как правило, такие рейды завершаются доставкой в военкомат мигрантов, недавно получивших российское гражданство.

«Приток трудовых мигрантов стал менее заметным, — соглашается Михаил Бурмистров. — В каких-то случаях мы видим, что некоторые мигранты действительно могут покидать страну, в том числе из опасений, что их поставят на воинский учет и могут возникнуть вопросы, связанные в том числе и с заключением контракта с Минобороны — что некоторые делать не готовы».

Еще один фактор, который ограничивает рост предложения куриного яйца, — это существенное подорожание автомобильных перевозок и вообще ограничение предложения транспортных услуг.

По словам Михаила Бурмистрова, с отгрузками на некоторых направлениях наблюдаются особенно большие сложности. В частности, очень непростая ситуация с перевозками в Белгородской области — как раз там, где власти пытались ограничить продажу яиц в одни руки.

«Это регион, который граничит с зоной СВО (так российские власти требуют называть войну в Украине — Би-би-си), и, конечно, это негативно влияет на доступность транспорта. То есть транспортные компании неохотно направляют туда свои транспортные средства, поэтому в Белгородской области более высокая стоимость на автомобильные перевозки, и в целом, конечно, это ограничивает поставки куриного яйца», — отмечает Бурмистров.

Себестоимость растет вслед за курсом валюты

Цены на столовое куриное яйцо растут в том числе и потому, что его себестоимость за этот год заметно увеличилась, говорит генеральный директор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова. Расходы производителей, как подчеркивает эксперт, за этот год значительно выросли.

«Это целый комплекс сложностей по всей производственной цепочке: от стоимости семян, средств защиты растений, запчастей и комплектующих для сельхозтехники до производственного оборудования, премиксов, а также рост тарифов на электроэнергию и, конечно, горюче-смазочные материалы», — говорит Петрова.

Эксперты подчеркивают, что свою негативную роль сыграло ослабление курса рубля.

«В связи с высокой производственной импортной составляющей [производства яиц] себестоимость закупки также возросла вслед за колебаниями валютного курса», — отмечает Марина Петрова.

Михаил Бурмистров напоминает о том, что российские производители за рубежом покупают инкубационное яйцо, а также витамины и минеральные добавки к комбикорму.

«Все это в совокупности с повышением ключевой ставки и ростом стоимости заемных средств кредитования приводит к тому, что мы видим очень серьезное повышение себестоимости», — резюмирует Бурмистров.

«Панические закупки про запас» и турецкое яйцо

Ситуацию усложняют «панические закупки про запас», которые начались в момент ценового скачка, говорит эксперт. «Это приводит к тому, что вымывает предложение более дешевого яйца — например, в тех же крупных торговых сетях. Соответственно, потребитель из-за этого нервничает еще больше», — объясняет Михаил Бурмистров.

Принимаемые российскими властями меры — контроль торговых сетей со стороны ФАС, проверки производителей со стороны Генпрокуратуры, предложения о беспошлинном ввозе импортного яйца и об ограничении экспорта куриного мяса и яиц из России — должны остановить рост цен, считают эксперты.

Но, как подчеркивает Марина Петрова, «открытие турецких заводов по производству столовых яиц» приведет не только к снижению розничных цен на продукт, но и к росту импорта в категории.

«Для того чтобы остановить рост цен и при этом развивать отрасль, важна комплексная программа, которая по производственной цепочке будет развивать собственные технологии, оборудование, снижать зависимость от зарубежных поставок и сделает отечественное производство конкурентоспособным на мировом рынке», — говорит она.

Михаил Бурмистров также подчеркивает, что беспошлинный ввоз куриного яйца из Турции и других стран — это временная мера, призванная решить острую проблему роста цен. Фундаментальное решение проблемы, по его словам, предусматривает расширение предложения.

«Надо в рамках реализации этих мер не допустить ситуации, при которой рентабельность производителей снизится, а на самом деле сейчас она находится под большим давлением из-за растущих издержек. То есть в этом плане главное не допустить ситуации, когда конкурентоспособность птицеводческой отрасли ухудшится», — говорит Михаил Бурмистров.

По оценкам Росптицесоюза, в 2023 году будет произведено 46,4 млрд яиц, что немного больше, чем в прошлом году (46,1 млрд). В следующем году эксперты организации прогнозируют сохранение уровня производства этого года — порядка 46,5 млрд яиц.