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Нужно ли платить за детскую банковскую карту в Казахстане

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Монеты тенге лежат на банковских картах
Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Детскую карточку можно оформить в семи казахстанских банках, которые выпускают ее бесплатно. Платить не нужно и за ее обслуживание. С условиями банковского продукта ознакомились журналисты NUR.KZ.

Интерес к наличным в Казахстане активно падает. Это проявляется и выдаче ребенку карманных денег. Многим казахстанцам легче перевести их на банковскую карту, чем найти купюры и монеты тенге.

При этом такой продукт, принадлежащий именно ребенку, можно оформить в семи казахстанских банках: Altyn Bank, ForteBank, Halyk Bank, Jusan Bank, Kaspi, Bank RBK и "Банк ЦентрКредит".

Нужно ли платить за детскую карту

Выпуск детской карты при этом во всех банках бесплатный. Она обычно является дополнительной к карте родителя или другого совершеннолетнего представителя ребенка. То есть отдельно ее оформить нельзя.

При этом в некоторых банках можно открыть и цифровую карту, то есть не подкрепленную физическим пластиком. В таком же формате может быть оформлена и карточка родителя.

Вне зависимости от формы обслуживание детской карты практически во всех банках является бесплатным. Как минимум в первый год после открытия пластиковой карты ничего не нужно платить и в Jusan Bank, а цифровая – полностью бесплатна.

Также отметим, что обычно не нужно платить и за перевыпуск карты по истечении срока ее действия. А до этого перевыпуск по инициативе родителя, как правило, платный.

Ребенок платит своей банковской картой
Оплата детской картой. Иллюстративное фото: Frank van Delft/Getty Images

С какого возраста можно открыть детскую карту

Открыть ребенку банковскую карту можно с 6-7 лет. С этого возраста многие дети начинают самостоятельно совершать покупки. А наличие карты решает вопрос не только с переводом карманных денег, но и с контролем их использования.

При этом ребенок должен понимать, что карту нельзя никому давать даже на время, а также сообщать ее полные данные и ПИН-код. А в случае ее утери он должен сразу же рассказать об этом родителям.

Другие условия детской карты

В целом наличие у ребенка собственной карты и мобильного приложения, где он может совершать платежи, отслеживать свои траты и копить сэкономленные карманные деньги, может положительно повлиять на его финансовую грамотность.

В некоторых банках такой продукт также сопровождается акциями с повышенным кэшбэком и возможностью самостоятельно его заработать. Напомним, что такие бонусы при желании можно обналичить.

Также отметим, что финансово грамотных детей лучше воспитывать на собственном примере. В этом процессе не помешает и поддержка от родителей. Например, ранее мы рассказывали, как защитить ребенка от страха перед ЕНТ и платным обучением в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2042114-nuzhno-li-platit-za-detskuyu-bankovskuyu-kartu-v-kazahstane/

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