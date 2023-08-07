Получить банковские карты теперь сможет больше детей в Казахстане

Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Открыть карты для детей предлагают во многих казахстанских банках. Но сделать это могли только родители. А теперь данный сервис доступен опекунам и попечителям. Подробности читайте в NUR.KZ.

Детская банковская карта уже не является новшеством. Особенно в современных реалиях, когда интерес к наличным деньгам среди казахстанцев активно падает. То есть родителям теперь намного легче перевести карманные деньги на карточку своего ребенка, чем найти в кошельке купюры и монеты.

Банки страны, к слову, активно предлагают этот продукт своим клиентам. Но доступен он только взрослым гражданам, которые могут открыть детский банковский счет в качестве дополнительного к своему.

Как сообщают в департаменте цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства просвещения РК, ранее открытие банковских карт для ребенка могли произвести только родители. Теперь сервис будет доступен также для опекунов и попечителей.

"Министерством просвещения совместно с МЦРИАП, АО "НИТ" реализован интеграционный сервис для банков второго уровня по передаче сведений о детях до 18 лет, находящихся под опекой и попечительством с согласия опекунов и попечителей.

Интеграция позволит опекунам и попечителям в онлайн-режиме подтверждать свой статус для получения банковских услуг без предоставления бумажных справок", – подчеркнул вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

В Минпросвещения также добавили, что его специалисты продолжают вести работу по переводу государственных услуг в электронный и проактивный форматы.

Напомним, что перевод в автоматический режим некоторых пособий и соцвыплат позволил значительно сэкономить государственный бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2031545-poluchit-bankovskie-karty-teper-smozhet-bolshe-detey-v-kazahstane/