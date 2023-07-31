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В какой банк выгоднее вложить миллион тенге в Казахстане

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Женщина кладет в копилку 10 000 тенге
Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Чтобы хранить сохранить и приумножить свои сбережения, казахстанцы чаще всего вкладывают их в банки второго уровня. Какая финансовая организация имеет самые высокие ставки, читайте в материале NUR.KZ.

Банковский депозит является самым простым и доступным для казахстанцев способом хранения денег.

Например, можно просто открыть вклад в нужном банке второго уровня (БВУ) и оставить там свои сбережения под определенный процент вознаграждения. А чтобы выгода была максимальной, нужно воспользоваться сберегательными депозитами.

Сравним условия, которые предлагают на своих официальных сайтах казахстанские БВУ по сберегательным депозитам с максимальной ставкой вознаграждения.

Напомним, что на данный момент ставки по депозитам бьют рекорды в Казахстане.

На что нужно обратить внимание

Сберегательные депозиты без права пополнения имеют наиболее высокую ставку вознаграждения и максимальную сумму гарантированиядо 20 млн тенге.

Однако есть и свои минусы:

  • деньги не получится изъять досрочно и быстро (заявление нужно подать за 30 дней до изъятия), при этом можно лишиться части или вовсе всего вознаграждения;
  • не получится пополнять такой вклад и увеличивать его сумму до конца договора (в некоторых банках пополнение доступно).

Поэтому вкладывать в сберегательный депозит необходимо только ту сумму денег, которая не является финансовой подушкой безопасности и про которую можно "забыть" на определенное время.

То есть, вкладывая 1 млн тенге, важно понимать, что в экстренной ситуации вы не должны рассчитывать на эти средства. Для этого должны быть другие накопления, которые хранятся в более доступной форме (несрочный депозит, наличка, на текущем счете и так далее).

Где предлагают наиболее высокие проценты

Максимальная ставка по сберегательным вкладам в Казахстане установлена на уровне 18,3% годовых. Однако БВУ сами принимают решение о размере вознаграждения, и он может оказаться ниже этого лимита.

Таблица с условиями по депозитам
Ставки по сберегательным вкладам в банках Казахстана. Источник: NUR.KZ

Так, только в Банке ВТБ указан ГЭСВ до 18,3% по депозиту "Доходный". Его можно открыть от 100 000 тенге и сроком от трех до шести месяцев. За полгода доход составит около 95 060 тенге.

Второй по величине оказалась ставка по сберегательному вкладу "Сберегательный Хоум" в Home Credit Bank: вкладчикам предлагается вложить деньги на 6 месяцев (минимум 100 000 тенге) и под 17,8% годовых.

И если вложить 1 млн тенге, то по окончанию договора доход составит 86 058 тенге.

На третьем месте с ГЭСВ 17,5% оказались сразу четыре БВУ:

  • Altyn Bank – продукт "Резерв" имеет минимальную сумму вклада от 10 000 тенге, однако срок депозита составит всего три месяца;
  • Евразийский банк – минимальная сумма вклада "TURBO Deposit Накопительный" составляет 15 000 тенге;
  • Нурбанк – депозит "Нур Алтын Сберегательный" можно открыть на сумму от 5 000 тенге;
  • Freedom Bank – депозит под названием "Капитал" доступен при накоплениях от 500 000 тенге.

Доходность в этих банках за шесть месяцев составит около 83 784 тенге, а по вкладу на три месяца – 44 391 тенге.

Женская рука расположена рядом с часами и стопками монет
Монеты и часы. Иллюстративное фото: Sawitree Pamee/EyeEm/Getty Images

Четвертое место с ГЭСВ в 17,2% занимают два банка:

  • Банк ЦентрКредит – сберегательный вклад "Рахмет" можно открыть от 500 000 тенге;
  • Bank RBK – сберегательный вклад Safe можно оформить от 15 000 тенге и всего на три месяца;
  • Bereke Bank – депозит "Лови выгоду" доступен при накоплениях от 15 000 тенге.

Доходность по вкладам на шесть месяцев составит 78 039 тенге, а при депозите на три месяца – 41 383 тенге.

На пятом месте с ГЭСВ в размере 17% расположились два БВУ:

  • ForteBank – продукт под названием "Сберегательный депозит без снятия" оформляется от 100 000 тенге, при этом вкладчикам доступно пополнение во время действия договора;
  • Halyk – депозит "Максимальный" открывают при сумме от 15 000 тенге.

Доходность вклада составит около 82 429 тенге за полгода. Но при доступном пополнении может оказаться выше.

Наименьшие ставки вознаграждения предлагаются в Jusan Bank – вклад "Jusan сберегательный +" с эффективной ставкой в 16,8% можно открыть от 10 000 тенге. Доходность за полгода составит 86 995 тенге.

Что касается Kaspi, то в данном БВУ вовсе доступен только один вклад под названием "Kaspi Депозит" – это несрочный депозит с правом пополнения и досрочного изъятия под 15% годовых.

Напомним, что ранее мы сравнивали ставки по несрочным депозитам в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2027132-v-kakoy-bank-vygodnee-vlozhit-million-tenge-v-kazahstane/

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