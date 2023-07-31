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Ставки по депозитам бьют рекорды в Казахстане

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Деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Банки продолжают повышать привлекательность своих депозитных продуктов. Сейчас средняя ставка вознаграждения, по данным аналитиков Data Hub, достигла максимального показателя за последние 25 лет.

В период высокой инфляции банковский депозит может оказаться одним из эффективных способов защиты своих сбережений. Ранее мы рассказывали о том, какие условия предлагают казахстанские банки своим вкладчикам – в некоторых случаях процентная ставка может достигать максимально возможного уровня.

Однако, как оказалось, банки на этом не остановились и продолжили улучшать условия своих депозитных продуктов. Так, например, если в мае средняя ставка вознаграждения по вкладам для физических лиц составляла 13,9%, то в июне она уже выросла до 14%.

Как выяснили аналитики, такими выгодными депозиты для населения не были уже более 25 лет. Единственный раз средняя ставка по рынку была выше в декабре 1996 года – 16,7%.

Ставки вознаграждения банков по депозитам.
Ставки по депозитам в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Впрочем, улучшаются условия не только для рядовых казахстанцев, но и для юридических лиц. В среднем банки предлагают им депозиты под 14,6% годовых. За последние 25 лет показатель был выше лишь в короткий промежуток времени на стыке 2015-2016 годов.

Стоит отметить, что банки заметно улучшили свои условия для бизнеса не только по тенговым депозитам, но и по тем, что открываются в иностранной валюте. В июне средства юридических лиц привлекались в среднем под 1,7% (в мае – 1,1%). Это максимальный показатель с 2017 года – тогда процентная ставка была на уровне 2%.

При этом напомним, что предельные ставки по вкладам физических лиц в тенге на данный момент могут достигать 18,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2030627-stavki-po-depozitam-byut-rekordy-v-kazahstane/

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