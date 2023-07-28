Предельные ставки по депозитам на осень утвердили в Казахстане

Деньги в банке. Иллюстративное фото: gettyimages.com / sorrapong

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки вознаграждения по вкладам на сентябрь. На какие проценты могут рассчитывать казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

КФГД пересматривает максимальные проценты по депозитам в тенге ежемесячно, а также после изменения базовой ставки в стране. Напомним, что в июле последнюю сохранили на прежнем уровне. Соответственно не были изменены и рекомендуемые ставки по банковским вкладам.

Согласно сообщению Казахстанского фонда гарантирования депозитов, для самых популярных в силу своей мобильности несрочных депозитов, которые можно без ограничений использовать и пополнять, на август и сентябрь также установлена предельная ставка в размере 16,3%.

У срочных вкладов, с которых можно снимать деньги, но с потерей части вознаграждения, максимальный рекомендуемый процент зависит от срока, на который открывается вклад. На три месяца и полгода он составляет 16,8% – для депозитов, которые можно пополнять, и 17,3% – для непополняемых.

Для первого и второго вида вкладов, открытых на год, эти показатели составляют 14,5% и 14,8%, а на два года – 10,5% и 10,7%.

Для сберегательных депозитов с самыми жесткими условиями, с которых нельзя снять деньги до конца действия договора, открытых на три месяца и полгода, предусмотрены следующие предельные ставки: 17,8% – возможностью пополнения, 18,3% – без нее.

Для вкладов, открытых на год, проценты поменьше – 15,7% и 16,9%, а на два года – 13,5% и 14,3% соответственно.

Предельные ставки по депозитам на август и сентябрь. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

КФГД при этом отмечает, что банки второго уровня вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от утвержденных предельных ставок вознаграждения.

Также отметим, что новое решение по базовой ставке состоится 25 августа. Тогда будет оценена целесообразность ее осмотрительного снижения.

То есть базовая ставка может снизиться, а вместе с ней и предельные проценты по депозитам. Поэтому, чтобы сохранить высокую доходность, некоторые из них можно переоформить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2030450-predelnye-stavki-po-depozitam-na-osen-utverdili-v-kazahstane/