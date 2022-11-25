Почему банки все чаще отказывают казахстанцам в автокредите

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Многие казахстанцы, решаясь на покупку автомобиля, обращаются за помощью к банкам. Однако далеко не всем в итоге одобряют займы. Сколько казахстанцев смогли взять машину в кредит и почему большинству не удалось оформить заем, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы мечтают о своем собственном автомобиле, однако далеко не все могут позволить себе его приобрести. В этом случае приходится оформлять автокредит в банке. Впрочем, как показывают последние данные, далеко не всем покупателям банки готовы его выдать.

Согласно данным опроса, который провел Национальный банк РК среди банков второго уровня, в третьем квартале 2022 года казахстанцы подали 435 273 заявок на получение автокредита, однако по большей части из них в итоге пришел отказ – одобрено было лишь 47 025 заявок. Таким образом уровень одобрения составил всего 10,8%.

Аналогичная картина наблюдается и в разрезе всего 2022 года. На это обратил внимание Telegram-канал Data Hub. За 9 месяцев текущего года казахстанцы подали более 1,2 млн заявок на автокредит, однако было одобрено в итоге лишь 130,3 тыс. из них.

Как отмечают аналитики, этот показатель на 22,9% меньше прошлогоднего – за аналогичный период 2021 года было одобрено 168,9 тыс. заявок. Таким образом, доля одобренных кредитов сократилась с 13,6% до 10,7%.

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

В чем причина отказа

Одной из главных причин увеличения количества отказов, по мнению экспертов Нацбанка РК, является ужесточение условий автокредитования. Ставки вознаграждения стали выше, а, следовательно, и требования к платежеспособности заемщиков также выросли.

Не стоит забывать и о том, что в текущем году стоимость автомобилей сильно выросла. Следовательно, казахстанцам приходится подавать заявки на выдачу значительно больших сумм – средняя сумма кредита в 3 квартале текущего года составила 4,2 млн тенге, против 3 млн в 2021 году. Высокая сумма займа также может негативно повлиять на решение банка.

Впрочем, не только количество одобренных заявок сильно просело в стране. Согласно данным другого опроса, казахстанцы и сами не «горят желанием» приобретать автомобиль в текущем году – порядка 80% респондентов, у которых нет своей машины, ответили именно так.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1998875-bolshinstvu-kazahstantsev-banki-otkazyvayut-v-avtokredite/