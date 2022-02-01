Какие обязанности и права имеют созаемщики и поручители в Казахстане

Иллюстративное фото: freepik.com

В процессе одобрения займа может потребоваться участие третьих лиц в виде созаемщиков или поручителей. О том, кто может взять на себя эту роль и с чем впоследствии рискует столкнуться, читайте в материале NUR.KZ.

Приобретение жилья в ипотеку или получение крупного денежного займа требуют от казахстанцев соответствия определенным требованиям.

В основном эти требования связаны с финансовой составляющей – уровнем доходов заемщика и его надежностью. Причина в том, что банки и другие кредитные организации стремятся защитить себя от рисков и хотят перестраховаться.

Поэтому кредиторы могут потребовать включить в договор поручителя или созаемщика. Рассмотрим особенности и различия этих участников сделки.

Кто такой поручитель

Поручитель – это лицо, которое берет на себя ответственность по оплате кредита.

То есть, когда должник не выполняет свои обязанности, то банк имеет право обратиться с требованием о погашении к ответственному лицу – поручителю.

Ими могут выступать родственники, знакомые или друзья заемщика. А в некоторых случаях – юридические лица.

При этом, согласно условиям договора о займе, на плечи поручителя возлагается не только основной долг, но и соответствующие пени, штрафы и иные платежи, возникшие из-за просрочки заемщика.

Поэтому, желая помочь родственнику или близкому человеку, казахстанцам нельзя забывать о рисках.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Обычно банки требуют поручительства, когда у заемщика:

плохая кредитная история;

нет официального дохода.

Чаще всего это связано с залоговыми видами кредитования.

Следует отметить, что поручители могут потребовать возврата потерянных денег с должника, если им пришлось самим оплатить долг. Это делается через суд на правах кредитора.

Однако в некоторых случаях поручитель может отказаться от оплаты долга.

Созаемщик – права и обязанности

Созаемщик – равноценный участник кредитного договора. Он требуется в том случае, если у основного заемщика недостаточно денег, например, на ипотеку.

Эту роль также могут выполнять супруги, друзья, знакомые и другие лица.

Иллюстративное фото: freepik.com

Главное отличие от поручителя заключается в том, что доход поручителя не влияет на условия и размер кредитования. А доходы созаемщика влияют на эти аспекты и принимаются во внимание банком.

Также разница заключается в их востребованности:

поручитель нужен и выгоден банку, чтобы защитить себя от рисков;

созаемщик выгоден и нужен заемщику, чтобы добиться выдачи кредита.

Следует отметить, что созаемщик несет больше финансовых рисков, чем поручитель, так как на него накладываются солидарные обязательства.

Например, банк может потребовать оплаты долга как отдельно с созаемщика или заемщика, так и с обоих лиц одновременно. При этом оба участника договора должны исполнить свои обязательства по требованию кредитора.

А если основной должник вовсе не платит по долгам, то после полной оплаты кредита созаемщик не сможет потребовать компенсации от заемщика, в отличие от поручителя.

Напомним, что в некоторых случаях созаемщик может претендовать на недвижимость, которая была приобретена в кредит. Однако все зависит от условий договора о займе.

Казахстанцам следует учитывать, что и поручитель и созаемщик берут на себя существенные риски. Поэтому необходимо тщательно оценивать степень надежности и личного доверия к лицу, которое просит оказать помощь в получении займа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1953839-kakie-obyazannosti-i-prava-imeyut-sozaemschiki-i-poruchiteli-v-kazahstane/