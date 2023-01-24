Что грозит за ложное банкротство, рассказали в ДГД Алматы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Департаменте госдоходов Алматы рассказали о процедуре банкротства физических лиц и о том, что ждет людей, объявивших себя банкротом ложно или незаконно, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в ходе брифинга на заместитель руководителя ДГД Алматы Зангар Шындали и руководитель Управления по работе с задолженностью ДГД Алматы Айдос Будугулов рассказали, что после признания гражданина банкротом выявлением намеренного банкротства будут заниматься уполномоченные органы.

"В случае установления таких фактов данные будут передаваться кредиторам для дальнейшего принятия мер для признания сделок недействительными или для отмены процедуры банкротства. Здесь будет уделяться особое внимание выводу средств до совершения процедуры банкротства. Будем исключать эти факты, чтобы физическое лицо ложно или преднамеренно не объявило себя банкротом", – сообщили спикеры.

Кроме того, чтобы имущество не было передано или продано и, таким образом, физлицо не смогло ложно признать себя банкротом, все факты будут проверяться и в рамках самой процедуры банкротства, и после признания человека банкротом. Проверка будет вестись в отношении имущества, отчужденного в течение трех лет до признания должника банкротом.

"В случае незаконного отчуждения и вывода активов будут приниматься меры уполномоченным органом и отправляться информация в адрес кредиторов для принятия мер. Если имущество передавалось или продавалось в ходе принятия мер принудительного взыскания судебными исполнителями в рамках исполнительного производства или коллекторскими организациями, то в отношении таких сделок не будут применяться меры уполномоченным органом, так как нет факта незаконного отчуждения", – сообщил Айдос Будугулов.

Зангар Шындали добавил, что в Алматы более двух тысяч человек имеет просроченную задолженность и в случае соответствия критериям они подпадают под действие закона о банкротстве. Также он напомнил, что банкротство – это крайняя мера, которая влечет за собой ряд последствий и ограничений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006528-chto-grozit-za-lozhnoe-bankrotstvo-rasskazali-v-dgd-almaty/