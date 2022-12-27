Индекс оливье: на сколько за год подорожали продукты для праздничного салата

Салат оливье. Иллюстративное фото: dml5050/Getty Images

На основе составляющих салата оливье мы ежегодно считаем показатель личной инфляции. О том, в каком из супермаркетов Алматы цены оказались наиболее выгодными и как они изменились за год, читайте в материале NUR.KZ.

Для сравнения стоимости салата оливье мы анализировали цены на следующие продукты по состоянию на 25-26 декабря: зеленый горошек в железной банке, немытая морковь, картофель, майонез, десяток отборных яиц, банка соленых огурчиков и докторская колбаса.

Изменение их стоимости отражает уровень личной инфляции и может отличаться от официальных данных.

Соответственно, были выбраны продукты одной и той же категории в сетях супермаркетов A-Store, Galmart, Magnum, Metro, Small и Toimart. При этом учитывалась полная стоимость товаров без учета скидок и их изменение по сравнению с результатами 2021 года.

А при отсутствии нужной марки для подсчета итоговой стоимости продуктового набора для салата оливье выбирался товар со схожими характеристиками .

И вот какие результаты удалось получить.

Где оливье доступнее

Среди шести крупных сетей супермаркетов в Алматы наименьшая стоимость всех продуктов для салата оливье оказалась в следующих местах:

Small – на набор для оливье придется потратить 6 414 тенге , что на 26,63% больше, чем годом ранее ( 5 065 тенге );

, что на 26,63% больше, чем годом ранее ( ); Magnum – 6 494 тенге и 16,72% прироста за год ( 5 564 тенге в 2021 году);

и 16,72% прироста за год ( в 2021 году); Toimart – набор стоит 6 534 тенге, что на 13,97% дороже, чем в 2021 году (5 733 тенге). Это наименьший годовой рост среди участников рейтинга.

Стоимость набора продуктов для оливье в супермаркетах Алматы: NUR.KZ

А далее в рейтинге позиции распределились следующим образом:

A-Store – 7 687 тенге за набор, что на 46,34% больше, чем в 2021 году ( 5 253 тенге ). Это наибольший прирост стоимости среди супермаркетов;

за набор, что на 46,34% больше, чем в 2021 году ( ). Это наибольший прирост стоимости среди супермаркетов; Metro – 8 219 тенге и 16,70% прироста ( 7 043 тенге годом ранее).

и 16,70% прироста ( годом ранее). Galmart – 8 373 тенге за весь набор без учета скидок, а за год совокупная цена выросла на 18,72% (7 053 тенге в 2021 году).

Таким образом, средний рост стоимости продуктовой корзины для салата оливье в Алматы (личная инфляция редакции) составил 23,18%.

Где выгоднее покупать отдельные продукты

Среди семи компонентов салата оливье цены могут отличаться в зависимости от супермаркета.

Так, наименьшая цена на десяток яиц одной и той же фирмы оказалась в A-Store – 645 тенге. Самый дорогой ценник был замечен в Small – 710 тенге.

Стоимость отдельных продуктов для салата оливье в Алматы: NUR.KZ

Майонез выгоднее покупать в Small (694 тенге за упаковку), а дороже всего в Magnum (785 тенге).

Картофель дешевле всего обойдется в Magnum (149 тенге за килограмм), а морковь – в A-Store (143 тенге). Эти же продукты имеют наибольшие ценники в Metro (морковь по 212 тенге) и Galmart (картофель по 257 тенге).

Маринованные огурчики дешевле всего в Metro (999 тенге за банку), а наиболее дорогие – в Small (1 490 тенге). Зеленый горошек выгоднее покупать в A-Store (660 тенге). Дороже всего он обойдется в Metro (819 тенге).

Колбаса дешевле всего стоит в Small (2 455 тенге за килограмм), а максимальная цена отмечена в Metro (4 559 тенге).

Напомним, что ранее мы также сравнили изменение стоимости продуктов для новогоднего стола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2002984-indeks-olive-na-skolko-za-god-podorozhali-produkty-dlya-prazdnichnogo-salata/