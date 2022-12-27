Индекс оливье: на сколько за год подорожали продукты для праздничного салата

На основе составляющих салата оливье мы ежегодно считаем показатель личной инфляции. О том, в каком из супермаркетов Алматы цены оказались наиболее выгодными и как они изменились за год, читайте в материале NUR.KZ.
Для сравнения стоимости салата оливье мы анализировали цены на следующие продукты по состоянию на 25-26 декабря: зеленый горошек в железной банке, немытая морковь, картофель, майонез, десяток отборных яиц, банка соленых огурчиков и докторская колбаса.
Изменение их стоимости отражает уровень личной инфляции и может отличаться от официальных данных.
Соответственно, были выбраны продукты одной и той же категории в сетях супермаркетов A-Store, Galmart, Magnum, Metro, Small и Toimart. При этом учитывалась полная стоимость товаров без учета скидок и их изменение по сравнению с результатами 2021 года.
А при отсутствии нужной марки для подсчета итоговой стоимости продуктового набора для салата оливье выбирался товар со схожими характеристиками .
И вот какие результаты удалось получить.
Где оливье доступнее
Среди шести крупных сетей супермаркетов в Алматы наименьшая стоимость всех продуктов для салата оливье оказалась в следующих местах:
- Small – на набор для оливье придется потратить 6 414 тенге, что на 26,63% больше, чем годом ранее (5 065 тенге);
- Magnum – 6 494 тенге и 16,72% прироста за год (5 564 тенге в 2021 году);
- Toimart – набор стоит 6 534 тенге, что на 13,97% дороже, чем в 2021 году (5 733 тенге). Это наименьший годовой рост среди участников рейтинга.
А далее в рейтинге позиции распределились следующим образом:
- A-Store – 7 687 тенге за набор, что на 46,34% больше, чем в 2021 году (5 253 тенге). Это наибольший прирост стоимости среди супермаркетов;
- Metro – 8 219 тенге и 16,70% прироста (7 043 тенге годом ранее).
- Galmart – 8 373 тенге за весь набор без учета скидок, а за год совокупная цена выросла на 18,72% (7 053 тенге в 2021 году).
Таким образом, средний рост стоимости продуктовой корзины для салата оливье в Алматы (личная инфляция редакции) составил 23,18%.
Где выгоднее покупать отдельные продукты
Среди семи компонентов салата оливье цены могут отличаться в зависимости от супермаркета.
Так, наименьшая цена на десяток яиц одной и той же фирмы оказалась в A-Store – 645 тенге. Самый дорогой ценник был замечен в Small – 710 тенге.
Майонез выгоднее покупать в Small (694 тенге за упаковку), а дороже всего в Magnum (785 тенге).
Картофель дешевле всего обойдется в Magnum (149 тенге за килограмм), а морковь – в A-Store (143 тенге). Эти же продукты имеют наибольшие ценники в Metro (морковь по 212 тенге) и Galmart (картофель по 257 тенге).
Маринованные огурчики дешевле всего в Metro (999 тенге за банку), а наиболее дорогие – в Small (1 490 тенге). Зеленый горошек выгоднее покупать в A-Store (660 тенге). Дороже всего он обойдется в Metro (819 тенге).
Колбаса дешевле всего стоит в Small (2 455 тенге за килограмм), а максимальная цена отмечена в Metro (4 559 тенге).
Напомним, что ранее мы также сравнили изменение стоимости продуктов для новогоднего стола.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2002984-indeks-olive-na-skolko-za-god-podorozhali-produkty-dlya-prazdnichnogo-salata/